Пропускной пункт на админгранице с Крымом закроют

В связи с реконструкцией пунктов пропуска машины перенаправлять на КПВВ "Чаплинка". Тот работать в обычном режиме Фото: Интерфакс-Украина

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом с 23 сентября будет пропускать только пешеходов.

Для движения автомобилей его закроют, пишет РБК-Украина.

В связи с реконструкцией пунктов пропуска машины перенаправлять на КПВВ "Чаплинка". Тот работать в обычном режиме.

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На КПВВ "Чонгар" пропуск будет оформляться в установленном порядке, однако за ремонтных работ могут возникнуть определенные неудобства.

На админграницах с оккупированным Россией Крымом начали строить пункты пропуска.