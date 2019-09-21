Пропускной пункт на админгранице с Крымом закроют

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом с 23 сентября будет пропускать только пешеходов.
Для движения автомобилей его закроют, пишет РБК-Украина.
В связи с реконструкцией пунктов пропуска машины перенаправлять на КПВВ "Чаплинка". Тот работать в обычном режиме.
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На КПВВ "Чонгар" пропуск будет оформляться в установленном порядке, однако за ремонтных работ могут возникнуть определенные неудобства.
На админграницах с оккупированным Россией Крымом начали строить пункты пропуска.
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