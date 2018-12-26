Прокуратура засекретили судебные решения о нападении России на украинские корабли

Автор: "УН"

Прокуратура засекретила все решения судов по делу о нападении России на украинские корабли у Керченского пролива. Со ссылкой на ответ Военной прокуратуры Южного региона об этом сообщают "Украинские новости".

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"Информирую, что 3 декабря 2018-го военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путем ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве", - говорится в ответе на запрос.

По состоянию на 26 декабря в Едином государственном реестре судебных решений из общего доступа уже удалены все принятые ранее решения судов. В частности, разрешение Приморского районного суда Одессы на изъятие у АП и Совету нацбезопасности и обороны документов об операции по проходу украинских военных кораблей через Керченский пролив.

25 ноября российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС у Керченского пролива. В плен взяли 24 украинских моряков.