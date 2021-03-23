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среда, 24 марта 2021 19:55

"Позволяем себе многое" - как в Крыму работает оппозиционная газета

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&quot;Позволяем себе многое&quot; - как в Крыму работает оппозиционная газета
Бекир Мамутов родился в Узбекистане, куда депортировали его родителей. В Крым переехал в 1992 году. Возглавляет редакцию крымскотатарской газеты "Къырым". Фото: Зинур Умеров

С 1999 года Бекир Мамутов возглавляет редакцию крымскотатарской газеты "Къырым". Она и сейчас продолжает выходить на полуострове, хотя и является оппозиционной.

Как удается выпускать ее в условиях оккупации, Бекир Мамутов рассказал журналу "Країна".

"В 2014 году нам предлагали медиацентр, но мы понимали, что этим нам подрежут языковую и политическую уздечку. Отказались. Вместо двух, газета стала выходить раз в неделю. Урезали зарплату. За счет этого можем самофинансироваться.

Газету распространяем только по подписке. Из около тысяч крымскотатарских семей, где есть понимание литературно-информационного языка, четверть людей ее выписывают. Вынуждены были поднять цену. Но люди говорили: "Даже если стоимость вырастет в 5 раз, все равно будем платить", - сказал он.

"Газета была основана 7 июля 1989 года. Она стала первой крымскотатарской послядепортацийной газетой. Сохранила свою фактическую самостоятельность, поскольку ее основателем был коллектив редакции. Мы всегда были в оппозиции к власти. Критиковала и Меджлис, и украинскую власть. Никогда никто не позвонил и не сказал: "Что вы там пишете?" До сих пор сохраняем свою независимость. В рамках инстинкта самосохранения позволяем себе многое", - добавил он.

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Полный текст беседы с Бекиром МАМУТОВ читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

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