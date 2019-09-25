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среда, 25 сентября 2019 12:24

Поставки топлива российскому флоту: капитану "Мрії" объявили подозрение

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Поставки топлива российскому флоту: капитану &quot;Мрії&quot; объявили подозрение
Расследование собрало много доказательств для того, чтобы вручить подозрение капитану судна "Vilga", которое сейчас называется "Mriya". Фото: static.vesselfinder.ne

Капитану судна Mriya (ранее Vilga) сообщили о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории.

Корабль возил горючее для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный Севастополь, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Расследование собрало много доказательств для того, чтобы вручить подозрение капитану судна Vilga, которое сейчас называется Mriya. Во время выезда из оккупированной территории Украины капитан как должностное лицо с использованием своего положения мог навредить интересам государства.

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По данным прокуратуры АРК, следствие установило, что подозреваемый, будучи капитаном судна Vilga, в 2015-м - 11 мая, 1 и 23 июня, 22 сентября - заходил в закрытый порт "Севастополь", чтобы доставить нефтепродукты на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ РФ.

10 августа представители Службы безопасности Украины зашли на территорию перевалки с целью обыска пришвартованного к причалу судна Mriya ("Мечта"), который готовился к отгрузке дизельного топлива. Ранее судно называлось Vilga и посещало порт Севастополя в 2015-м.

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