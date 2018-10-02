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вторник, 02 октября 2018 12:01

"Пора квартиру дать" - в Крыму пособник оккупантов обиделся на режим Путина
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В аннексированном Крыму пособник оккупантов напомнил Путину, как помогал захватывать полуостров, но ничего за это не получил.

Лидер коллаборационистов и командир крымских бандформирований разочаровался жизнью под российской властью на полуострове и устроил акцию протеста. Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

В Крыму коллаборационист, обиженный на режим Путина, объявлял голодовку
Фото: facebook
В Крыму коллаборационист, обиженный на режим Путина, объявлял голодовку
В Крыму коллаборационист, обиженный на режим Путина, объявлял голодовку
В Крыму коллаборационист, обиженный на режим Путина, объявлял голодовку

"Командир "народных ополченцев" ПБК, а также один из лидеров коллаборационистов 2014-го Овсеп Минасян объявил голодовку. Цены поднимаются, жить негде, бизнес отжимают, жизни нет, во всем проблемы. Вот, что сейчас волнует крымчан", - написал Штефан.

По его словам, пособник оккупантов решил выйти на одиночный пикет против "беспредела крымской власти". Коллаборационист объявил свою акцию бессрочной до тех пор, пока "жизнь не наладится".

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Отмечается, что одним из его требований является решение проблемы с жильем. Мол, он помог россиянам 2014-го, а теперь пора бы и квартиру ему дать.

Крымские правоохранители задержали в оккупированной Ялте лидера местной "самообороны" Овсепа Минасяна. Ранее этого преемника российской власти лично наградил грамотами за заслуги Владимир Путин.

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