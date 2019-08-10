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суббота, 10 августа 2019 12:10

"Пока не записали видео, мучили каждый день" - освобожденний пленник Кремля

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&quot;Пока не записали видео, мучили каждый день&quot; - освобожденний пленник Кремля
Украинский политзаключенный Александр Стешенко. Фото: Радио Свобода.

Освобожденний из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко говорит, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

По его словам, видео признание было записано после невыносимых пыток, передает "Крым. Реалии".

"То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррол, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током , обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели ... ", - уверяет Стешенко.

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"В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля (2018). Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был прикут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было - выдерживать пытки. Пока не записали ли видео, мучили каждый день".

Политзаключенный Кремля Роман Сущенко подписал документы о согласии на отбывания наказания в Украине. Его адвокат Марк Фейгин сообщил, что документы Сущенко подписал после долгих консультаций с ним и обсуждений перспективы обмена украинских политзаключенных с российской стороны на россиян, задержанных в Украине.

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10
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