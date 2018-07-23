Похудел, лицо зеленоватого цвета - отец рассказал о состоянии политзаключенного Павла Гриба

Павел Гриб в российской тюрьме не получил помощи медиков. Фото: Еспресо.TV

Политзаключенный Кремля украинец Павел Гриб очень похудел, лицо "зеленоватого цвета".

Об этом рассказал его отец Игорь Гриб. По словам мужчины, жалобы Павла на состояние здоровья российская сторона не фиксирует намеренно, передает 112 канал.

"На сегодняшнем судебном заседании по делу Павла присутствовала его мать, которая отметила, что вид у Павла очень плохой. Лицо стало такого зеленоватого цвета, сильно похудел. Он и так был ранее не очень упитанный, а учитывая то, что находится за решеткой уже практически год, в тех нечеловеческих условиях, то конечно, о состоянии здоровья у нас очень большие опасения о том, что может с ним случиться, учитывая его болезнь", - сказал он.

Кроме того, отец парня отметил, что за все время пребывания Павла за решеткой, он так и не получил медикаментозной помощи.

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На все обращения и ходатайства российская сторона отвечает, что парень "не жалуется на здоровье".

"Хотя много было жалоб с его стороны, но все эти жалобы российской стороной не фиксируются специально", - добавил он.

Украинца Павла Гриба похитили в Беларуси в августе прошлого года. Он поехал в Гомель на свидание с девушкой, с которой общался в социальных сетях. 17-летняя Татьяна приехала на встречу из российского Сочи. Власти России обвиняет Гриба в "подготовке теракта". Российский суд продлил арест до 4 мая.