Подсчитали, сколько людей похитили в Крыму за время оккупации

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 459
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 450
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 252
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 432
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 891
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 270
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
14
5
6
14
СБУ обыскала &quot;Украинский выбор&quot; Медведчука
СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Как Крым прожил первый месяц весны
Как Крым прожил первый месяц весны
Видео
Все видео
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 621
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 396
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 180
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 918
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 03:10

Подсчитали, сколько людей похитили в Крыму за время оккупации

  Комментировать
Подсчитали, сколько людей похитили в Крыму за время оккупации
За время оккупации в Крыму похитили более 40 человек. Фото: УНИАН

В Крыму зафиксировали 43 случая насильственных исчезновений с начала оккупации полуострова Россией в 2014 году.

Первый задокументированный случай насильственного исчезновения был 3 марта 2014 года, а последний по времени - 23 мая 2018 года, сообщили в ООН.

В основном людей похищали. Среди жертв - 39 мужчин и 4 женщины.

Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все - мужчины) остаются пропавшими без вести, а один человек находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник

В ООН уточняют, что похищение совершали, вероятно, вооруженные группы, такие как самооборона Крыму и казацкие группы; представители Федеральной службы безопасности РФ; другие правоохранительные органы, в частности полиция Крыму.

Похитители применяли пытки и жестокое обращение, чтобы заставить жертв свидетельствовать против себя или против других, а также в отместку за их политическую позицию или связь с политическими организациями.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марта 2014 псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подсчитали, сколько людей похитили в Крыму за время оккупации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 13527
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 11251
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8793
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 6741
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4293
Крым
В Крыму памятник Екатерине II трещит по швам
В Крыму памятник Екатерине II трещит по швам Просмотров: 135
Рада осудила агрессию России. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ
Рада осудила агрессию России. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ Просмотров: 792
Хомчак рассказал, сколько российских солдат топчутся по оккупированному Донбассу и Крыму
Хомчак рассказал, сколько российских солдат топчутся по оккупированному Донбассу и Крыму 1 Просмотров: 702
СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука
СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука
5
 Просмотров: 801
Российские стендаперы, которые выступали в оккупированном Крыму, едут с концертами в украинские города
Российские стендаперы, которые выступали в оккупированном Крыму, едут с концертами в украинские города Просмотров: 999
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
Голосов: 8932
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть