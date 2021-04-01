Подсчитали, сколько людей похитили в Крыму за время оккупации

За время оккупации в Крыму похитили более 40 человек. Фото: УНИАН

В Крыму зафиксировали 43 случая насильственных исчезновений с начала оккупации полуострова Россией в 2014 году.

Первый задокументированный случай насильственного исчезновения был 3 марта 2014 года, а последний по времени - 23 мая 2018 года, сообщили в ООН.

В основном людей похищали. Среди жертв - 39 мужчин и 4 женщины.

Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все - мужчины) остаются пропавшими без вести, а один человек находится под стражей.

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В ООН уточняют, что похищение совершали, вероятно, вооруженные группы, такие как самооборона Крыму и казацкие группы; представители Федеральной службы безопасности РФ; другие правоохранительные органы, в частности полиция Крыму.

Похитители применяли пытки и жестокое обращение, чтобы заставить жертв свидетельствовать против себя или против других, а также в отместку за их политическую позицию или связь с политическими организациями.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марта 2014 псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.