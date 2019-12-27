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пятница, 27 декабря 2019 12:34

"По событиям в Крыму, жаловаться против Украины - бесперспективно" - Борис Бабин

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В Херсоне 20-21 декабря прошла конференция для вынужденно-перемещенных лиц из ныне оккупированного Крыма.

Обсуждали вопросы политического лидерства и правовые аспекты взаимодействия ВПО и государства.

Проводил конференцию Международный Республиканский Институт (IRI-Gazeta.ua) вместе с Крымскотатарским Ресурсным Центром.

Спикерами выступили член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бериев и бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Автор: Міжнародний Республіканський Інститут
  Участники конференции слушают лекцию бывшего представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина
Участники конференции слушают лекцию бывшего представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина

С захвата Крыма и начала войны в Донбассе статус ВПО имеет 1 432 290 человек.

Многие из них живут на оккупированной территории, а справку получают, потому что ее требуют в инстанциях.

Крымчане, не имеющие прописки с материковой Украины являются нерезидентами банков - не могут оформлять банковские услуги.

"Проблемы, которые получает государство от справки ВПО в том, что путь ее получения слишком простой. Поэтому статус имеют много людей, которые в нем не нуждаются вообще и поэтому он размывается. Единственным путем является верификация, выделение дополнительных категорий, которые нуждаются в защите от государства. В свое время это пытались сделать в Кабинете Министров. Например переселенцу участникам АТО давали дополнительные жилищные льготы. Мы выходим из ситуации, что люди переселились и набор их прав минимальный. Есть ситуации, когда люди что-то потеряли, или чем-то пожертвовали. Например сегодня ситуация, когда забуксовал закон, законы, или проекты о жертвах. Но мы должны четко осознавать, кто жертва, потому что полтора миллиона жертв быть не может. Это основная проблема, что мы не можем провести градации. Не станем отменять этот документ, а придумаем какие-то механизмы что должны дополнять отдельные статусы ВПО", - говорит Борис Бабин.

Автор: София Староконь
  Участники конференции выполняют практическое задание по сравнению политических лидеров
Участники конференции выполняют практическое задание по сравнению политических лидеров

Основной проблемой ВПО является вопрос его дальнейших действий.

" Человек не знает что ему делать дальше: интегрироваться в общество, в котором он живет, ждать помощи от государства, вернуться домой, или поехать в третью страну. Есть еще частные проблемы: например крымские татары считают, что они должны ждать деоккупации и возвращаться в Крым. Возникает вопрос что им делать, потому что ждут уже 5 лет: им возвращаться, оставаться на местах и ​​считать возвращение домой вопросом поколений", - добавляет он.

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После начала войны в Европейский суд по правам человека начали привлекать Украину. На лекциях Борис Бабин рассказал об аналогичных делах в Молдове и Азербайджане.

"По событиям в Крыму жаловаться против Украины - это бесперспективно. С точки зрения Европейского суда Украины делает все для деоккупации и защиты своих граждан. Ее невозможно обвинять в общих нарушениях, потому что есть практика Молдавских дел, например Илашку против Молдовы (иск политического деятеля Илие Илашку против Молдовы и РФ из-за пыток и заключения -Gazeta.ua) Это действительно первый иск против РФ именно по факту оккупации Приднестровья. И дело-бы не выгорела, если бы Илашку ни был депутатом. Как с нашей Надеждой Савченко. Самое смешное, что Приднестровье отдала его, потому что на оккупированную территорию давила РФ, на Россию давила Европа, а на Европу - Румыния. Россия тогда пыталась отбрехаться, но не смогла. Кстати так будет и с Донбассом, при том, что в Приднестровье было меньше фактов российского контроля территории, чем на Донбассе", - говорит он.

Автор: Софія Староконь
  Участники конференции выполняют практическое задание по сравнению политических лидеров
Участники конференции выполняют практическое задание по сравнению политических лидеров

Касательно дел, что возбуждены против Украины, Борис Бабин добавляет, что их ведут или от меркантильности, или по наставлению Кремля.

"Здесь, на самом деле все очень просто - люди не разбираются в вопросе кто агрессор и идут судиться на того, кто первый заплатит. Но будет платить РФ - неизвестно. Также судиться с Украиной проще, потому что находятся в нашей юрисдикции и Украина не исключает фактов войны и оккупации, просто плохо это защищает и это юристу проще. К тому же, к сожалению, многие, в том числе и Россия покупаете правозащитников, поскольку хотят, чтобы против нас судились",- добавляет он.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бериев рассказал, что программа конференций рассчитана на консолидацию между крымчанами, переехавших в Украину.

"Многие из этих людей являются студентами, которые могут стать лидерами и в будущем поднимать проблему оккупации Крыма на широкую общественность.

Целью курсов называет улучшение лидерских качеств среди активистов и ВПО.

"В своей практике мы стараемся давать практические и теоретические знания. Обучаем участников семинара основам публичных выступлений, коммуникаций и переговоров. У нас есть и практические задачи, например выступления под запись", - говорит Бериев.

Надеется, что после прохождения полного курса обучения студенты стали активистами движения за деоккупации Крыму и солидарностью с крымскотатарским народом.

Автор: Софія Староконь
  Участники конференции выполняют практическое задание по сравнению политических лидеров
Участники конференции выполняют практическое задание по сравнению политических лидеров

"Крым можно деоккупировать, если этого захочет украинский народ",- говорит Эскендер Бериев. Поэтому задача жителей Крыма разных национальностей сделать так, чтобы Крым не отходил на дальний план. Нам надо проводить различные мероприятия, чтобы тема Крыма постоянно поднималась. Таким образом это будет влиять на действия политиков, потому что они реагируют на общественный запрос. Мероприятия должны быть массовыми, креативными и системно напоминать, что есть ВПО из Крыма и проблема не решится пока Крым не вернется в Украину".

Прокуратура АР Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" государственной границы Украины через Керченский мост.

Автор: София Староконь
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