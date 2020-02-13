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Пловец-марафонец Софяник хочет покинуть Крым. Просит помощи у Зеленского

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Пловец-марафонец Софяник хочет покинуть Крым. Просит помощи у Зеленского
14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Софяника на административной границе между Крымом и Херсонской областью Фото: РБК-Украина

Пловец-марафонец из Севастополя, советский диссидент Олег Софяник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему покинуть территорию аннексированного Крыма.

"Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу уехать (из Крыма на материковую часть Украины - ред), но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по несколько часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец из этой зоны", - пояснил Софяник в комментарии Крым.Реалии.

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14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Софяника на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

Олег Софяник - известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник совершил более 50 марафонских заплывов, самый длинный из них - через Южно-Китайское море длиной 350 км. Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролыл Босфор (вдоль и поперек), пролыл Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстояние до 100 километров вдоль берегов Крыма. Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.

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