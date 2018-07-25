"Пилил электроопоры ручной пилой" - крымское судилище удивило приговором "диверсанту"

В Крыму "суд" наказал "спецагента СБУ" Геннадия Лимешко. Фото: Радіо Свобода

В оккупированном Крыму подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оставил без изменений приговор политзаключенному Геннадию Лимешко.

Российские силовики арестовали его летом 2017 года. Из видеозаписи задержания, которое распространила пресс-служба ФСБ, следует, что Лимешко якобы собирался пилить ручной пилой столбы линии электропередач вдоль Судакской трассы, передает Крым.Реалии.

"У обвинения вошли только эпизоды с приобретением, перевозкой и хранением взрывчатых веществ и боеприпасов. Обвинен в подготовке диверсий Лимешко так и не предъявили. Он признал вину, пошел на сделку со следствием, просил четыре года лишения свободы, но получил вдвое больше" , - говорится в сообщении.

Официальное сообщение о задержании Лимешко опубликовано ФСБ 15 августа 2017. Силовики называют его агентом Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленным в Крым для совершения диверсионных актов.

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Кроме того, следствие утверждало, что на полуостров он приехал чтобы "привести в негодное состояние" линии электропередач вдоль трассы Судак-Новый Свет, вызвать обвал горных пород для перекрытия трассы также поджечь лес в районе Судак-Рыбачье-Алушта и свалка в поселке Рыбачье.

10 мая 2018 оккупационный суд Крыма дал 8 лет тюрьмы 25-летнему Геннадию Лимешку с Харьковщины.