Пересекать админграницу с Крымом будет проще, но не для всех

Кабмин упростил процедуру пересечения админграницы с Крымом. Фото: annainfotour.com

Кабинет министров упростил для граждан Украины пересечение админграницы с Крымом. В частности украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях можно возвращаться на материковую часть государства на собственном авто без техпаспорта.

Однако с собой должны иметь копию регистрационной карточки. Ее выдают территориальные органы сервисных услуг МВД по месту обращения владельца.

Также пересекать пункт пропуска на машине можно при наличии регистрационного документа, а для водителей, которые не являются собственниками транспорта - доверенности на право управления (заверенной согласно украинскому законодательству).

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Подробнее об этом содержится в постановлении № 367 "Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Она вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Комитет министров Совета Европы принял решение относительно ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. В документе осуждается оккупация полуострова и существенное нарушение государством-оккупантом прав человека. Россию призвали освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.