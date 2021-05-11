В Совете Европы приняли документ, который будет способствовать деоккупации Крыму

Решение Совета Европы должно способствовать деоккупации Крыма. Фото: DW

Комитет министров Совета Европы принял решение относительно ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

В документе осуждается оккупация полуострова и существенное нарушение государством-оккупантом прав человека. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Комитет еще раз подтвердил неизменность позиции относительно поддержки независимости и суверенитета Украины и призвал РФ восстановить территориальную целостность нашего государства", - говорится в сообщении.

Россию призвали освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

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В документе также содержится обращение к комиссару Совета Европы по правам человека по осуществлению постоянного мониторинга ситуации на оккупированном полуострове.

Также генеральный секретарь Совета Европы, по меньшей мере раз в год, должен представлять доклады о ситуации в Крыму.

Российская ФСБ провела обыски в крымских татар в селе Заветном и три обыска в микрорайоне Дубки Симферополя. Адвокат уроженца Узбекистана Наби Рахимова сообщает, что во время обысков убили его клиента, который якобы оказывал сопротивление.