Перекрытие Северо-Крымского канала – самая эффективная невоенная операция Украины - Сенченко

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 477
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
1 Просмотров: 2502
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 477
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 963
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2097
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2116
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5670
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3042
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
3
12
7
5
3
Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
Захваченный рай: украинский Прованс
Захваченный рай: украинский Прованс
Провели в последний путь известного волонтера
Провели в последний путь известного волонтера
Фото &quot;многолюдных&quot; крымских пляжей показали в сети
Фото "многолюдных" крымских пляжей показали в сети
Нашлись пропавшие украинские корабли, которые захватили россияне
Нашлись пропавшие украинские корабли, которые захватили россияне
Видео
Все видео
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1800
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 612
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1800
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1827
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2367
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 1278
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
воскресенье, 07 июля 2019 18:55

Перекрытие Северо-Крымского канала – самая эффективная невоенная операция Украины - Сенченко

  Комментировать
Перекрытие Северо-Крымского канала – самая эффективная невоенная операция Украины - Сенченко
Сенченко прокомментировал заявления советника Зеленского о восстановлении водоснабжения на территорию Крыма. Фото: ИA "Укринформ"

Организатор водной блокады Крыма, Андрей Сенченко, жестко отреагировали на заявления советника Зеленского относительно возобновления поставок воды на территорию оккупированного полуострова.

Каждый год необъявленной войны России против Украины находятся персонажи, поднимающие, синхронно с оккупантами, тему возобновления подачи днепровской воды в Крым. И каждый раз эти инициативы сопровождаются слюнявыми манипуляциями на тему украинских граждан, страдающих в оккупации от жажды, - заявляет политик.

Население Крымского полуострова, без оккупационных войск и понаехавших колонизаторов, составляет немногим более 2 миллионов человек. Физиологическая норма потребления воды в этой климатической зоне составляет 46 куб. м на человека в год или, в расчёте на все местное население, – приблизительно 100 миллионов куб. м. В соответствии с многолетними наблюдениями гидрологов, Крым в виде поверхностных стоков получает в среднем 1 миллиард куб. м воды в год. Ещё примерно 500 миллионов куб. м при рациональном использовании могут давать подземные источники. Таким образом, Крымский полуостров обладает возобновляемыми водными ресурсами, в пятнадцать раз превышающими потребность населения.

Для сбора, очистки и подачи этой воды на нужды населения необходимо тратить суммы, измеряемые сотнями миллионов долларов, а точнее миллиардами российских рублей, поскольку, в соответствии с IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, обязанность обеспечения жизнедеятельности населения на оккупированной территории возлагается на оккупирующую державу.

Наша задача - минимизировать доходы оккупантов на этой территории и сделать удержание захваченного полуострова непосильным для агрессора. Перекрытие Северо-Крымского канала стало самой эффективной невоенной операцией, осуществлённой Украиной. Такие невоенные методы, в сочетании с международными экономическими санкциями и юридическим давлением на государство-агрессора, являются реальной альтернативой военного решения задачи освобождения оккупированных территорий.

Специально для очередных инициаторов возобновления подачи днепровской воды хочу подчеркнуть, что недополученные доходы и дополнительные расходы оккупантов в Крыму напрямую снижают их способность к продолжению активных военных действий на Донбассе. Каждый оккупационный рубль, вынужденно потраченный на содержание захваченного Крыма, уже не будет израсходован на убийство наших солдат и мирных граждан на Донбассе, - заявляет Сенченко.

Напомним, советник Владимира Зеленского Даниил Гетьманцев заявил, что, отключая воду в Крыму, Украина вредит своим гражданам. Подобные методы, по его мнению, деструктивные.

Андрей Сенченко, напомнил, что попытки снятия водной блокады с оккупированного полуострова предпринимались регулярно. Например, в конце апреля 2014-го, вице-премьер-министр регионального развития и строительства Гройсман поручал министрам и руководителям ведомств возобновить подачу воды на оккупированный полуостров. Месяцем позже появилось поручение премьер-министра Украины Яценюка о создания на базе Северо-Крымского канала акционерного общества. Ситуацию опять спасла огласка и жесткая позиция патриотов.

Безусловно, перекрытие Северо-Крымского канала создало проблемы нашим гражданам в Крыму, но, очевидно, не критичные для жизни. Идет война, и агрессор оккупировал часть нашей общей страны, которую мы, как граждане, обязаны защищать. Тысячи украинских граждан сделали это ценой своей жизни, десятки тысяч получили ранения и увечья, сотни тысяч продолжают рисковать собой. Терпеливое отношение крымчан к проблемам, вызванным перекрытием канала – их посильный вклад в победу над агрессором и освобождение украинского Крыма, - считает крымчанин Андрей Сенченко, который с марта по август 2014 года был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины и являлся организатором водной блокады полуострова.

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Тимошенко, специалист по оборонной тематике, позиционировался как кандидат на должность министра обороны от "Батьківщини". Недавно заявил о выходе из партии и создании собственного избирательного объединения - "Сила права". Также стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко объединилась на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перекрытие Северо-Крымского канала – самая эффективная невоенная операция Украины - Сенченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Украинцы разгромили московскую армию

Американскую школьницу повели в мавзолей Ленина

Самое читаемое
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 1 Просмотров: 54091
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 39251
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 28748
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 21762
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным Просмотров: 15148
Крым
Украина готова возобновить водоснабжение на Крымский полуустров при одном условии
Украина готова возобновить водоснабжение на Крымский полуустров при одном условии Просмотров: 2277
Россия нагло присвоила Херсонес Таврический
Россия нагло присвоила Херсонес Таврический 1 Просмотров: 549
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
В интернете высмеяли пустой Керченский мост 10 Просмотров: 2025
Несмотря на претензии России приняли резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей
Несмотря на претензии России приняли резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей 1 Просмотров: 711
В Черном море перевернулся катер, есть погибшие
В Черном море перевернулся катер, есть погибшие Просмотров: 837
Больше всего комментируют
10
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
9
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
2
Помилилася
2
Умерла известная волонтер
Голосов: 4330
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua