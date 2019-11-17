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Пейте "Путинку": россияне разорят виноградники "Массандры"

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Пейте &quot;Путинку&quot;: россияне разорят виноградники &quot;Массандры&quot;
Винзавод был известен своими десертными винами. Фото: росзми

Оккупанты намерены уничтожить виноградники известного на весь мир винного завода "Массандра".

На их месте построят автопарковку, говорит так называемая глава администрации Алушты Галина Огнева, пишут россми.

"Вы знаете, что Алушта со всех сторон окружена виноградниками. Есть виноградники молодежи, а есть виноградники, которые уже много лет не приносят того результата, который хотелось бы. Мы просим выделить несколько участков этой земли для обустройства многоуровневых парковок и для красивой въездной зоны города-курорта ", - сообщила глава оккупационной администрации города.

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В Крыму оккупанты выставили на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе.

Здание получило стартовую цену в 232,3 млн рублей - более 87 млн ​​грн

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