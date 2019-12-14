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суббота, 14 декабря 2019 20:33

Отец керченского стрелка умер после жестокого избиения

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Отец керченского стрелка умер после жестокого избиения
В больнице скончался Игорь Росляков. Фото: Mash

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова - Игорь Росляков умер в больнице после жестокого избиения.

Мужчину избили и ограбили еще осенью, после чего он с серьезной травмой головы попал в больницу. Об этом сообщает "Регион online" со ссылкой на собственные источники.

Игорь Росляков около месяца находился в медучреждении, однако выздороветь не смог.

"На момент, когда Игоря Рослякова били, он уже был болен. После того, что натворил его сын, он "сдал" позиции. Проблемы были и с психикой, и с весом. От полученных травм он уже не смог отойти", - рассказал источник в медицинских кругах.

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Как отмечается, летом мужчина страдал от проблем с желудком. Из-за кровотечения даже лежал в больнице.

17 октября 2018 студент 4 курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, более 50 получили травмы. Нападаювший тоже себя застрелил. Возбудили уголовное дело по статье "теракт". Позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

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