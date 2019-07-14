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воскресенье, 14 июля 2019 12:55

Олег пишет новые тексты, здоровье в норме - адвокат Сенцова

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Олег пишет новые тексты, здоровье в норме - адвокат Сенцова
13 июля Олегу Сенцов исполнилось 43 года. Фото: из открытых источников

Осужденный в России украинский режиссер, писатель Олег Сенцов работает над новыми текстами.

Об этом адвокат Дмитрий Динзе, после посещения Сенцова в колонии в Лабытнанги, написал в Facebook.

"У него все нормально, здоровье в норме. Работает над новыми рассказами и повестями", - рассказал правозащитник.

13 июля Олегу Сенцов исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встретил в заключении.

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В этом году на Книжном Арсенале представили украинский перевод его книги рассказов "Жизня". В марте "Жизнь" (Leben) вышло в издательстве Verlag Voland & Quist. Также ее переведут на английский и польский.

2016 вышла книга Сенцова "Купите книгу. Она смешная" в издательстве "Фолио". 2015 г. - первый сборник его рассказов "Рассказы" в издательстве "Laurus".

10 мая исполнилось 5 лет со дня задержания Олега Сенцова. Большую часть этого срока украинский политзаключенный провел в тюрьмах России. Режиссер и активист Олег Сенцов, осужден на 20 лет по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье.

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Дата
14
июля

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