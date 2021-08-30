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понедельник, 30 августа 2021 22:16

Оккупанты заявили о "мусорном коллапсе" в Крыму

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Оккупанты заявили о &quot;мусорном коллапсе&quot; в Крыму
Ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Фото: KRYMR

В некоторых городах оккупированного украинского полуострова Крым катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора.

Многие города и поселков сообщают о переполнены контейнерные площадки. Об этом заявил "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

"На данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов", - сказал Аксенов.

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По словам подконтрольного оккупантам "главы", в городах баки занимают и проезжую часть, на улицах много сухих веток и строительного мусора, который местные власти не вывозит.

Аксенов уволил руководителя предприятия "Кримэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, и назначил нового.

Жители оккупированного Крыма недовольны активным заселением полуострова россиянами. Воды не хватает, а через приезжих растут цены на продукты.
Россияне активно скупают недвижимость, а потому цены на жилье также выросли на 5-10%.

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30
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