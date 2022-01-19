Оккупанты в Крыму завербовали 29 тысяч детей в "Юнармию"

Во временно оккупированном Крыму около 29 тысяч детей незаконно задействованы в российской военизированной организации "Юнармия".
"В Крыму и Севастополе организованы 874 отряда так называемой "Юнармии", куда входят около 29 тысяч детей", - сообщает "Укринформ" со ссылкой на прес-службу Черномоского флота РФ.
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Военные принуждают их к "участию в героико-патриотических и образовательных мероприятиях, особое внимание которых направлено на сохранение памяти о подвигах и боевых традициях старших поколений, памятных событий и дат в истории России, Черноморского флота и Южного военного округа".
Только за 2021 год в российскую военизированную организацию было зачислено около 4 тысяч крымских детей.
До конца 2024 года российские военные запланировали принять в ряды "Юнармии" каждого десятого школьника в Крыму.
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