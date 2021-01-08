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пятница, 08 января 2021 17:06

"Оккупанты требуют, чтобы мы собственными руками сносили храмы в Крыму" - митрополит Епифаний

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&quot;Оккупанты требуют, чтобы мы собственными руками сносили храмы в Крыму&quot; - митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний считает, что оккупанты в Крыму действуют хуже, чем большевики, в отношении к церкви. Фото: instagram.com/mytropolyt_epifaniy

Оккупанты требуют, чтобы Православная церковь Украины самостоятельно разрушила свои храмы в Крыму. Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Он отметил, что для Украинской церкви ситуация сложная на оккупированных территориях: как в ОРДЛО, так и в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом иерарх сообщил телеканалу "Эспрессо".

"В Крыму последнее время является попытка уничтожить полностью присутствие Православной церкви Украины. У нас отбирают центральный кафедральный собор. В некоторых местах пытаются согласно с так называемыми" судебными предписаниями "сносить храмы", - сказал Епифаний.

Он считает, что оккупанты в Крыму действуют хуже, чем большевики, в отношении к церкви.

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"Большевики сами разрушали храмы. А сейчас они (оккупанты - Gazeta.ua) принимают решение, чтобы мы собственными руками снесли храм, который был построен. Есть такие предписания судов Российской Федерации о сносе храмов", - добавил Епифаний.

Украина продолжает защищаться от страны-агрессора. Об этом в новогоднем обращении написал глава Православной церкви Украины Епифаний.

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