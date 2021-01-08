"Оккупанты требуют, чтобы мы собственными руками сносили храмы в Крыму" - митрополит Епифаний

Оккупанты требуют, чтобы Православная церковь Украины самостоятельно разрушила свои храмы в Крыму. Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Он отметил, что для Украинской церкви ситуация сложная на оккупированных территориях: как в ОРДЛО, так и в незаконно аннексированном Крыму.
Об этом иерарх сообщил телеканалу "Эспрессо".
"В Крыму последнее время является попытка уничтожить полностью присутствие Православной церкви Украины. У нас отбирают центральный кафедральный собор. В некоторых местах пытаются согласно с так называемыми" судебными предписаниями "сносить храмы", - сказал Епифаний.
Он считает, что оккупанты в Крыму действуют хуже, чем большевики, в отношении к церкви.
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"Большевики сами разрушали храмы. А сейчас они (оккупанты - Gazeta.ua) принимают решение, чтобы мы собственными руками снесли храм, который был построен. Есть такие предписания судов Российской Федерации о сносе храмов", - добавил Епифаний.
Украина продолжает защищаться от страны-агрессора. Об этом в новогоднем обращении написал глава Православной церкви Украины Епифаний.
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