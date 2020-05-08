Оккупанты сознательно вытесняют украинцев из Севастополя

Численность населения Севастополя выросла на 80%. Фото: reuters.com

Так называемый глава российской оккупационной администрации Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, согласно анализу потребления воды и хлеба, на данный момент в городе проживает 700 тыс. человек.

Об этом пишет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В сообщении говорится, что, по статистике оккупантов, по состоянию на 1 января 2014 численность населения в Севастополе составляла 393 тыс., на 1 января 2020 – 450 тыс. человек.

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"Указанные сведения свидетельствуют, что за 6 лет оккупации номинальное население Севастополя возросло на 15%, а реальное – почти 80%. Значительная часть новых жителей – это военнослужащие оккупационного контингента, сотрудники силовых органов РФ и члены их семей", – подчеркнуть в МинВОТ.

С учетом выезда из Севастополя части граждан Украины, которые не приняли оккупацию, речь идет о сознательном замещении населения государством-оккупантом, что является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о портрете советского лидера Иосифа Сталина, размещенном в Севастополе накануне 9 мая.