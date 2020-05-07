В оккупированном Крыму заявили о сорванном курортном сезоне

Коронавирус сорвал курортный сезон в оккупированном Крыму. Фото: pixabay.com

Курортный сезон на полуострове вряд ли состоится из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов, пишут местные СМИ.

Во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на полуострове Аксенов отметил, что "курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится".

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"Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм. Мы свою программу формируем, готовимся, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора", – сказал он.

После неправомерного указа российского президента Владимира Путина украинцев в оккупированном Крыму могут лишить права собственности на земельные участки, полученные ими по законам Украины.