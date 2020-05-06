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среда, 06 мая 2020 18:29

Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму

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Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Как защитить свою землю в Крыму – разработали инструкцию. Фото: pixabay.com

После неправомерного указа российского президента Владимира Путина украинцев в оккупированном Крыму могут лишить права собственности на земельные участки, полученные ими по законам Украины.

Инструкцию о том, как защитить свою землю от оккупантов, презентовала первый заместитель представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова во время онлайн-брифинга в "Укринформе".

Она подчеркнула, что все земельные операции в Крыму, например, изъятие участков у граждан Украины и передача их в собственность граждан России, которые в действительности являются иностранными гражданами в Крыму, считаются недействительными и не несут никаких правовых последствий.

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"С первых дней опубликования этого указа к нам приходят многочисленные обращения граждан. Мы понимаем, насколько это важная для многих тема, мы всегда открыты для обращения в представительство, мы даем консультации – что уже сегодня крымчане могут сделать для защиты своих прав", – сообщила первый заместитель представителя президента в АРК.

На брифинге Свиридова представила видеоинструкцию с совместно наработанными с прокуратурой АР Крым, РЦПЛ, УХСПЧ и ОО "Крым SOS" рекомендациями относительно пошаговых действий для тех, кто уже столкнулся с изъятием земельных участков или потенциально подпадает под действие неправомерного указа Путина.

Владимир Путин подписал указ №201 от 20 марта 2020 года о внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства не могут обладать на праве собственности земельными участками. Под действие указа не подпадают только 3 района аннексированного полуострова – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, а также два района города Севастополя.

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