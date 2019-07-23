Оккупанты расставили в крымском лесу ловушки на людей

Оккупанты установили шипы на туристическом маршруте плато Ай-Петри - Таракташской тропе.

Это популярный маршрут у туристов, путешествующих по горам пешком, пишут оккупационные СМИ "Примечания".

Фотографии с ловушками разместил на своей странице в социальных сетях житель оккупированного Крыма Евгений Бабешко.

"Сколько раз я бывал на Ай-Петри - не счесть. На грунтовках, которые пересекают плато, всегда стояли таблички "Шипы"- как предупреждение безответственным автолюбителям, желающим там погонять. И я всегда считал, что это просто страшилка и шипов на дороге не бывает. Но вчера мы с братом оба прокололи себе ноги", - написал пострадавший.

Автор: Примечания Ловушки устанавливают в луже, или ямы, чтобы их не заметили

Он рассказал, что шипы сварены из арматуры и сильно заточены. По мнению мужчины их расставляют лесники.

"Шипы были поставлены там буквально накануне. Стояли на колесной колее. Мотивацию лесников я понимаю. Народ туповатый и безответственный, локальные препятствия просто объедут. Не ограждать же забором весь заповедник. По территории на самом деле даже ходить запрещено, но шипы стояли как раз на той дороге, по которой проходит туристический маршрут Таракташской тропы, то есть по ней ходить вроде как можно", - добавил турист.

Автор: Примечания Ловушки устанавливают в луже, или ямы, чтобы их не заметили

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Крымчане возмутились такими действиями оккупантов. Пост набрал много комментариев.

Некоторые из них отметили, что от ловушек могут страдать звери, которых будто бы охраняют оккупанты.

Автор: Примечания Ловушки устанавливают в луже, или ямы, чтобы их не заметили

"Это ужас, конечно, причинение вреда здоровью! Сколько народу просто гуляет. И вместо каких-то нормальных ограждений ставят шипы, на которых люди травмируются Закон на то и есть, чтобы штрафовать нарушителей. Опять же, маршруты туристические. А эти шипы как мины , только в слабой форме. Так это бред вообще. Точно какая-то статья должна быть на них за эти действия", - возмутился пользователь Степан Велисвет под сообщением Бабешко.

Так называемые правоохранители и лесники не признают обвинений граждан. Говорят, что шипы разбросали еще при Украине, а они только перекрывают тропинки.

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