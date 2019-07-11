Сезон закончился навсегда: в Крым тянут "ТОР"

Россияне привезли в оккупированный Севастополь зенитные установки "ТОР-2М", которыми воевали в Грузии, Украине и Сирии.
Они предназначены для уничтожения воздушных целей, сообщают пропагандисты.
ЗРК "ТОР-2М" это боевая машина на гусеничном шасси. Предназначена для поражения воздушных целей - самолетов и вертолетов, а также противорадиолокационных и крылатых ракет, БПЛА. Может вести огонь, находясь в состоянии движения. Имеет технологию распознавания "свой-чужой".
Этой техникой обеспечат 1096-й зенитный полк Черноморского флота. Ранее армия оккупантов, которая базируется в Крыму, была оснащена ЗРК "ОСА".
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В период русско-грузинской войны с более ранней версии "ТОР" россияне сбили грузинский самолет-разведчик Ту-22МР.
На Донбассе "ТОР" зафиксировали в Краснодоне и Донецке.
В Сирии этот ЗРК использовали в провинциях Латакия и Хама в направлении города Алеппо.
Оккупанты привели в боевую готовность войска, находящиеся в аннексированном Крыму.
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