Сезон закончился навсегда: в Крым тянут "ТОР"

Россияне заменят ЗРК в оккупированном Крыму. Фото: пропагандистские СМИ

Россияне привезли в оккупированный Севастополь зенитные установки "ТОР-2М", которыми воевали в Грузии, Украине и Сирии.

Они предназначены для уничтожения воздушных целей, сообщают пропагандисты.

ЗРК "ТОР-2М" это боевая машина на гусеничном шасси. Предназначена для поражения воздушных целей - самолетов и вертолетов, а также противорадиолокационных и крылатых ракет, БПЛА. Может вести огонь, находясь в состоянии движения. Имеет технологию распознавания "свой-чужой".

Этой техникой обеспечат 1096-й зенитный полк Черноморского флота. Ранее армия оккупантов, которая базируется в Крыму, была оснащена ЗРК "ОСА".

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В период русско-грузинской войны с более ранней версии "ТОР" россияне сбили грузинский самолет-разведчик Ту-22МР.

На Донбассе "ТОР" зафиксировали в Краснодоне и Донецке.

В Сирии этот ЗРК использовали в провинциях Латакия и Хама в направлении города Алеппо.

Оккупанты привели в боевую готовность войска, находящиеся в аннексированном Крыму.