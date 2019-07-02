"Туристы" из России развернули ЗРК на границе с Украиной

С-400 "Триумф" - российский зенитно-ракетный комплекс для поражения воздушно-космических целей. Обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей. Фото: росЗМИ

Оккупанты привели в боевую готовность войска, находящиеся в аннексировананом Крыму.

Развернули зенитные комплексы С-400, сообщает Интерфакс.

"Во время практической части расчеты ЗРК С-400" Триумф "совершили марш в назначенный позиционный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение", - рассказал оккупант, начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев.

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Украинские ведомства не комментируют ситуацию.

На расстоянии 250 км от границы Украины РФ развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М", ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 километров).