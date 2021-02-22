Оккупанты не позволяют использовать украинский и крымскотатарский языки

В Представительстве президента сообщили о дискриминации на оккупированных территориях. Фото: pexels.com

Российские оккупанты в Крыму не позволяют использовать украинский и крымскотатарский языки.

"Оккупационные "власти" Крыма фактически запретили пользоваться украинским, уничтожают украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком. Имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что он является одним из официальных языков, реальных возможностей использования языка и его развития на Крымском полуострове нет", - говорится в сообщении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

Принудительную паспортизацию, которую проводит российская оккупационная власть на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей прошли около 2,9 млн человек, добавили в представительстве.

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Почти 400 тыс. граждан прошли принудительную русскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму ее прошли около 2,5 млн граждан Украины.

Россия с начала оккупации Крыма более чем втрое увеличила на полуострове количество военных, техники. А также проведение учений, как наступательного, так и оборонительного характера. Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу.