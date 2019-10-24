Оккупанты говорят о железнодорожном сообщении с Украиной

Оккупанты заявляют, что готовы принимать поезда из материковой Украиной.
Инфраструктура захваченного россиянами Крыма сможет принимать пассажирские и товарные составы, говорит "и.о. первого заместителя Крымской таможни" Евгений Воронов, пишет ATR.
"Пассажирские поезда мы готовы оформлять хоть сегодня. Фактически у нас существуют железнодорожные пункты пропуска в Армянске и Джанкое. Они рассчитаны как на пассажирские, так и на грузовые поезда. Но на сегодняшний день они не работают", - сказал Воронов.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не будет возобновлять пассажирские перевозки в оккупированный Крым.
Криклий отметил, что рейсы будут осуществляться до границ с полуостровом.
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