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четверг, 24 октября 2019 15:38

Оккупанты говорят о железнодорожном сообщении с Украиной

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Оккупанты говорят о железнодорожном сообщении с Украиной
Оккупанты ожидают восстановления железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом. Фото: ATR.

Оккупанты заявляют, что готовы принимать поезда из материковой Украиной.

Инфраструктура захваченного россиянами Крыма сможет принимать пассажирские и товарные составы, говорит "и.о. первого заместителя Крымской таможни" Евгений Воронов, пишет ATR.

"Пассажирские поезда мы готовы оформлять хоть сегодня. Фактически у нас существуют железнодорожные пункты пропуска в Армянске и Джанкое. Они рассчитаны как на пассажирские, так и на грузовые поезда. Но на сегодняшний день они не работают", - сказал Воронов.

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не будет возобновлять пассажирские перевозки в оккупированный Крым.

Криклий отметил, что рейсы будут осуществляться до границ с полуостровом.

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