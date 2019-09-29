Министр опроверг информацию о возобновлении рейсов в Крым

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что рейсов в оккупированный Крым не будет. Фото: NewsDay

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не будет возобновлять пассажирские перевозки в оккупированный Крым.

Криклий отметил, что рейсы будут осуществляться до границ с полуостровом. Об этом он написал в Facebook.

"Всем даю объяснения. По поручению президента Украины продолжается строительство КПВВ "Чонгар" и " Каланчак". Рядом с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма", - подчеркнул министр.

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По его словам, для пассажиров хотят создать удобные условия.

"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украиной", - подчеркнул он.

Ранее Криклий сообщил, что на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" запустят легальные пассажирские перевозки.