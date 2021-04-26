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понедельник, 26 апреля 2021 15:22

Оккупантам напомнили об их преступления - видео

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Оккупантам напомнили об их преступления - видео
Активисты развесили объявления о 15 пропавших в оккупированном Крыму вокруг посольства РФ в Киеве. Фото: КрымSOS

В понедельник 26 апреля возле посольства РФ в Киеве появились объявления "Внимание! Исчезл Человек! ". Как рассказывают активисты Gazeta.ua, КрымSOS подготовили листовки об исчезновении 15-ти человек. Их похитили в годы оккупации в Крыму и о судьбе каждого ничего неизвестно.

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"На каждом листочке мы разместили всю известную информацию об обстоятельствах исчезновения этих людей и призывали прохожих требовать информацию об их судьбе в посольстве РФ. Таким образом мы хотим напомнить, что именно РФ и, соответственно, представители посольства в Киеве, ответственны за расследование случаев насильственных исчезновений", — рассказывает Денис Савченко, координатор КрымSOS.

Также он рассказал о крымскотатарском предпринимателе Арсене Алиеве, которого похитили неизвестные на автовокзале оккупированного города Саки 11 апреля 2016 года.

"Из-за карантина мы не можем массово собираться и говорить о преступлениях в Крыму. Поэтому рассказываем о проблеме простым старым способом - с помощью объявлений, где пишем о пропавших людях", — отметил Денис Савченко.

За 7 лет российской оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на полуострове. О судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказывают активисты общественной организации КрымSOS на презентации исследования "Насильственные исчезновения в Крыму за период оккупации Российской Федерацией в 2014-2020 годах".

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Дата
26
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