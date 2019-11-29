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пятница, 29 ноября 2019 21:01

Очередная провокация: в Минобороны отреагировали на задержание в Крыму "украинской шпионки"

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Очередная провокация: в Минобороны отреагировали на задержание в Крыму &quot;украинской шпионки&quot;
В Минобороны задержания Россией "украинской шпионки" назвали провокацией. Фото: Zik

Главное управление разведки Минобороны Украины не имеет никакого отношения к женщине, которую российские силовики задержали в Севастополе за якобы шпионаж в пользу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки, передает Крым.Реалии.

"Мы никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация", - говорится в сообщении.

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В аннексированном Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности России задержала россиянку, которую заподозрили в шпионаже в пользу разведки Министерства обороны Украины.

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