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четверг, 20 июня 2019 17:14

Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение

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Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
На фото стара Севастопольська дорога біля селища Форос в окупованому Криму. Фото: Софія Староконь

Европейский суд продлил антироссийские санкции за аннексию Крыма.

Меры, направленные на ограничение действий России, продолжат до 23 июня 2020 года, сообщает пресс-служба евроинституции.

"20 июня 2019 Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Санкции введены на ограничение товарооборота и запрет экономических отношений с оккупированным полуостровом.

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"ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - заявил Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Фредерико Могерини.

Президент России Владимир Путин впервые лично поднял тему обмена пленными.

О возможности забрать незаконно удерживаемых в России Украинские он заявил во время "прямой линии" с россиянами

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