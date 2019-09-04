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среда, 04 сентября 2019 18:30

Неписаная история Крыма: в каком состоянии руины Калос Лимен
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Калос Лимен - это античное городище, расположенное в оккупированном Крыму, в окрестностях поселка Черноморское (до 1944 года - Ак-Мечеть).

С древнегреческой оно переводится как Прекрасная Гавань, пишут Крым. Реалии.

Этот памятник занимает 3 га территории.

Карта городища с паспортом и короткой историей здания
Фото: Анатолий Крымский
Виды городища
Дикий пляж у памятника. Оккупанты запрещают купаться на побережье, но местным все равно
Стены на самом берегу моря
Каменистый берег на подступах к старинному городу

Калос Лимен был основан греками-ионийцами в IV веке до н. е. Они пересилились на Тарханкутский полуостров с территории современной Турции.

Прекрасная гавань была важным портом, сохранилась как торгово-ремесленный центр до начала нашей эры.

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Нашествие гусениц американской белой бабочки уничтожает деревья в оккупированном Севастополе.

Опасный карантинный вредитель уничтожает листья растений, оставляет только "скелет" из жилок, пишут подконтрольные оккупантам СМИ.

Американская белая бабочка появилась в Севастополе в 60-х годах прошлого века. Вероятно, ее завезли с фруктами.

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