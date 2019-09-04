Неписаная история Крыма: в каком состоянии руины Калос Лимен

Калос Лимен - это античное городище, расположенное в оккупированном Крыму, в окрестностях поселка Черноморское (до 1944 года - Ак-Мечеть).

С древнегреческой оно переводится как Прекрасная Гавань, пишут Крым. Реалии.

Этот памятник занимает 3 га территории.

Фото: Анатолий Крымский

Калос Лимен был основан греками-ионийцами в IV веке до н. е. Они пересилились на Тарханкутский полуостров с территории современной Турции.

Прекрасная гавань была важным портом, сохранилась как торгово-ремесленный центр до начала нашей эры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крым - это Украина, природа подтвердила

Нашествие гусениц американской белой бабочки уничтожает деревья в оккупированном Севастополе. Опасный карантинный вредитель уничтожает листья растений, оставляет только "скелет" из жилок, пишут подконтрольные оккупантам СМИ. Американская белая бабочка появилась в Севастополе в 60-х годах прошлого века. Вероятно, ее завезли с фруктами.