"Не в засухах причина" - крымские оккупанты за неурожай накажут фермеров

В Крыму за неурожай накажут фермеров. Фото: Life-thai

В аннексированном Крыму "ученые" предложили ввести административную ответственность за использование "неадаптированных к местным почвам семян".

В случае неурожая компенсации получат только те аграрии, которые используют рекомендованные сорта зерновых. Об инициативе рассказал так называемый в.и.о. директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий, передает РИА Новости Крым.

Оккупант заявил, что наличие подобного механизма позволило бы избежать потерь урожая, которые возникли в этом году.

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"Фермер, например, привез из Подмосковья или Санкт-Петербурга семена, потому что они дешевле, чем местные сорта. Ему из-за это ничего не будет. В Крыму сегодня нет административной ответственности за то, что те высевают не крымские семена. У нас есть свои зоны, где наука знает, что сеять. Прислушиваясь к ученым, можно было бы увеличить урожаи", - утверждает Паштецкий.

В оккупированном Крыму из-за засухи аграрии потеряли урожай стоимостью 1 млрд рублей (500 млн грн).