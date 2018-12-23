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воскресенье, 23 декабря 2018 12:17

Назвали страны, которые не поддержали резолюцию ООН о правах человека в Крыму

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Россия, Беларусь, Армения, Сербия и еще 23 страны-члены ООН проголосовали против новой резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму.

Также против принятия документа проголосовали Боливия, Бурунди, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан и Чад.

70 стран воздержались от голосования, сообщает "Европейская правда".

 

По сравнению с голосованием за "крымскую" резолюцию аналогичного содержания прошлого года произошли небольшие изменения. В прошлом году документ поддержали 65 государств, против выступили 26.

В прошлом году против резоюции голосовали Филиппины, в этом году филиппинская делегация воздержалась. В то же время в этом году список голосов "против" пополнили Коморские острова и Чад.

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Генеральная ассамблея ООН 22 декабря приняла резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму, в которой поименно перечислены имена конкретных украинский, которых незаконно удерживает Россия.

Документ осуждает политически мотивированные преследования украинских и призывает освободить всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированном Крыму и РФ.

Резолюция признает Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку политическими заключенными.

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Дата
23
декабря

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