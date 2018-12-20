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четверг, 20 декабря 2018 22:31

Катастрофа MH17: против РФ могут подать иск в международный суд

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Катастрофа MH17: против РФ могут подать иск в международный суд
Нидерланды могут подать иск против России в международный суд. Фото: Politeka

Нидерланды могут подать иск против России в международный суд ООН, чтобы заставить ее отвечать за катастрофу MH17.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо главы МИД Нидерландов Стефа Блока.

По его словам, Россия отказалась вести переговоры о компенсации жертвам катастрофы "Боинга". Более того, Россия отрицает любую причастность к крушению самолете в небе над оккупированным Донбассом.

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В связи с этим, Нидерланды рассматривают возможность подачи иска в международный суд. Однако, стоит отметить, что рассмотрение дела в международном уголовном суде может длиться годы, а то и десятилетия.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, рейс Амстердам-Куала-Лумпур, сбили Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014-го. На борту находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были нидерландцами, а также гражданами других 17 стран, в частности, 38 погибших - из Австралии.

Официальное следствие обвинило российских военных в крушении МН17.

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