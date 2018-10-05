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пятница, 05 октября 2018 12:47

Начальник колонии ничего не знает о прекращении голодовки Сенцова

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Начальник колонии ничего не знает о прекращении голодовки Сенцова
Украинские власти не подтверждают прекращении голодовки Сенцова. Также об этом ничего не знает начальник колонии, где он знахдиться / фото: ФСИН

Подтверждение информации о прекращении голодовки политзаключенным Олегом Сенцовым в украинской власти пока нет.

"Я бы призвал не доверять российским СМИ, критически к этому относиться. Мы это сейчас проверяем. Именно в этот момент я не имею такой информации", - говорит Борис Бабий, постоянный представитель президента Украини в АР Крым Борис Бабин, пишет РБК.

В российских СМИ сообщают, что для Сенцова разработали специальную диету для вывода его из голодовки и он уже принимает пищу.

Украинская власть заявляет, что сейчас происходит проверка данной информации. У них есть только информация что не употребляет пищу 145 дней.

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Российский журналист "радио Свобода" Антон Наумлюк связался с начальником колонии "Белый медведь", где находится Олег Сенцов.

"Подтверждение того, что Сенцов прекратил голодовку нет. Начальник колонии в Лабытнанги ничего об этом не знает, адвокат Дмитрий Динзе сейчас в Сенцова", - пишет Наумлюк у себя на Facebook.

Телефон адвоката Дмитрия Динзе виключен, он его сдал перед заходом в колонии. Предполагается, что Динзе вийдет из тюрмы только вечером.

В свою очередь, министерство иностранных дел Украины требует от РФ немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья Сенцова.

"Мы ожидаем информацию от его адвоката, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега, и которому в МИД Украины подписано официальное соглашение о предоставлении правовой помощи политзаключенному Сенцов", - говорит Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады.

5 октября российские власти сообщили о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, прекратил голодовку. Мол, российские медики уговорили политзаключенного и "подсказали ему, что жизнь продолжается".

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Дата
05
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