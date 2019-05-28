Начали публиковать данные о предателях Украины

В сети публикуют данные о крымских предателях. Фото: Украинский милитарный портал

В соцсетях создали страницу, на которой будут публиковать данные украинских военных, которые изменили присяге во время аннексии Крыма.

Назвали ее "Крымские предатели - Крымские предатели - Crimean traitors", сообщили в Украинском милитарном портале.

На странице обнародовали фотографии предателей, и их прежние места службы.

Также обнародовали данные текущих мест службы в армии оккупанта.

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Волонтеры международного сообщества InformNapalm нашли фотодоказательства, которые свидетельствуют о том, что военнослужащие из состава 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ участвовали в операции захвата Крыма.