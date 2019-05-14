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вторник, 14 мая 2019 13:17

Моряки РФ участвовали в операции захвата Крыма
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Волонтеры международного сообщества InformNapalm нашли фотодоказательства, которые свидетельствуют о том, что военнослужащие из состава 197 бригады десантных кораблей ЧФ РФ участвовали в операции захвата Крыма.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте InformNapalm.

Гарифуллина Эдуард Иллясович

 

На основе изучения данных со страницы соцсети "ВКонтакте" установлено: дата рождения 22.03.1995 г.

 

Родной город - Казань (столица Республики Татарстан, РФ). Служил на большом десантном корабле (БДК) "Николай Фильченков".

 

Этот корабль входит в состав 197 бригады десантных кораблей ЧФ РФ, который базируется в оккупированном Севастополе (Украина, Крым), в/ч 72136.

Гарифуллина опубликовал не только фото награды, которую получил за участие в операции захвата Крыма, но и наградное удостоверение.

 

Страница соцсети, скриншоты и фотографии Е. Гарифуллина.

Также в профиле Гарифуллина найдено фото, которое стало отправной точкой для дальнейшего расследования. На нем на корабле 3 моряков с медалями за оккупацию Крыма. На фото Гарифуллина (в центре) и 2 его сослуживцев. Их имена также установлено.

 

На фото слева направо: Кирилл Шустов, Эдуард Гарифуллина, Кару Яманов.

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Шустов Кирилл Анатольевич

 

Дата рождения 19 февраля 1990-го. Живет в городе Таганрог (Ростовская область России). Учился в Таганроге в школе №6 и в школе №33. После окончания школы учился в Таганрогском институте управления и экономики. Служил на БДК "Николай Фильченков".

Как и Гарифуллина, опубликовал свое фото с медалью за оккупацию Крыма, а также фото наградного удостоверения к медали.

Интересно, что фотографировали свои удостоверения Гарифуллина и Шустов очевидно вместе фото отличаются только удостоверениям. Стиль фотографий, поверхность, на которой лежат права и фуражку, идентичны.

 

Фото с сайта соцсети К. Шустова.

 

Личность третьего фигуранта на фото - Кару Яманова - помог установить еще один моряк, тоже награжден медалью за оккупацию Крыма.

Деркач Владислав Сергеевич

 

Дата рождения 31 мая 1993-го. Живет в городе Краснодар (административный центр Краснодарского края России). На странице в соцсети "Одноклассники" указал место рождения город Донецк. Вероятно, это Донецк в Украине, потому что его отец учился в школе в Макеевке, сейчас живет в Краснодаре. Другие родственники живут в разных городах России. Также есть родственники на оккупированной территории Украины.

Учился Владислав Деркач в Краснодаре в Южном институте менеджмента (ЮИМ). Служил на БДК "Николай Фильченков". Вот фото из альбома Деркача, на котором видим Эдуарда Гарифуллина (первый слева):

 

На следующем фото является Шустов (второй ряд, третий слева), Деркач (второй ряд, в центре) и Гарифуллина (первый ряд, первый слева):

 

Деркач также опубликовал фото с медалью и фото удостоверения к медали за оккупацию Крыма

 

А вот Деркач с моряком, которого мы уже видели на фотографии, ставшей отправной точкой этого расследования. Подпись под фото: "С Кару. Севас".

 

Итак, имя третьего моряка - Кару. Имя довольно редкое. В друзьях у фигурантов этого расследования и в других моряков с БДК "Николай Фильченков", о которых мы будем говорить в следующих статьях, есть только один Кару - Кару Яманов.

В Министерстве иностранных дел России убеждены, что трибунал ООН по морскому праву не может рассматривать конфликт в Керченском проливе. Поскольку ООН не имеет на это соответствующих полномочий.

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