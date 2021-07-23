На сайте Олимпиады опубликовали правильную карту Украины

Сайт Олимпиады-2020 спровоцировал политический скандал. Фото: olympics.com

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили карту мира.

Убрали границу между оккупированным полуостровом Крым и материковой Украиной на сайте Олимпийских игр.

Вчера пользователи заметили, что в разделе "Расписание и результаты" в нижнем правом углу есть всплывающее окно под названием Olympics Cheer Zone. Там карту мира изобразили с неправильной границей.

Министерство иностранных дел поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться.

Вечером окошко Olympics Cheer Zone исчезло с сайта. Сегодня там опубликовали правильную карту Украины.

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В соцсетях Олимпиады-2020 инцидент не прокомментировали.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.