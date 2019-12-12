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четверг, 12 декабря 2019 12:00

На сайте Государственного реестра избирателей Украины оккупированый Крым обозначен, как РФ

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На сайте Государственного реестра избирателей Украины оккупированый Крым обозначен, как РФ
Карты украинской службы отмечают полуостров Крым российским. Фото: Александр Солонтай.

На сайте Государственного реестра избирателей окупированный Россией Крым обозначен, как территория, принадлежащая государству-агрессору.

Об этом сообщил эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

Он призвал распространить информацию.

"Почему на государственном сайте Крым - не Украина, а Россия, Республика Крым, Южный федеральный округ? Друзья, скажите пожалуйста всем членам Центральная избирательная комиссия, а также журналистам и тем, кому может интересна эта ситуация", - пишет он.

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Ситуацию прокомментировал бывший представитель президента в АРК Борис Бабин.

"Сайт отечественного Государственного реестра избирателей определяет оккупированый Крым как" русский ". Именно так это принято в его автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой. Поскольку саму систему запустили еще в 2011 г.. Это скорее всего означает ее деятельность и обновления на какой-то российской платформе. По объяснениями представителей Центризбиркома во всем якобы виновата система OpenStreeetMaps которую они применяли и сейчас переходят ... на GoogleMaps. Такое вот государство в смартфоне, правда не совсем украинское", - написал он.

В аэропорту Бухареста румынские пограничники задержали председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубарова.

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