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воскресенье, 07 октября 2018 16:05

На крымском телеканале раскритиковали российские власти

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На крымском телеканале раскритиковали российские власти
Оккупантов обвинили в глобальном обеднении населения

На телеканале "Крым 24" в передаче "Точка сборки" ведущий неожиданно выступил с жесткой критикой в ​​адрес оккупационных властей России. Оккупантов обвинили в глобальном обеднении населения, кастовости общества, упадке медицины и коррумпированности власти.

Фрагмент телепередачи с незацензуренимы возмущениями ведущего и разгромным словами в адрес путинского режима опубликовали на странице Vitauskas в Twitter

"Камни с неба оказались слишком большими. Похоже, крымские коллаборационисты, уже начинают понимать что, в какое место и как глубоко ввела им Россия. Даже потихоньку начинают майданить на местном ТВ", - с сарказмом написал автор поста.

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На обнародованном видео ведущий программы возмущается некачественной медициной в Крыму, а также невыполнением оккупантами всех обещаний, данных перед "референдумом". Особые претензии у него вызвало попрошайничество населения, которое якобы имело получать космические пенсии, но сейчас только выживает.

"Просто народ и чиновники живут в параллельных мирах, а между ними - стена с заборов и бронированных лимузинов. Так, Россию прикончат НЕ санкции и не военные экспансии. Если что-то и убьет ее, то внутренние проблемы. И одна из главных - социальное расслоения. в России уже лет 20-30 строится кастовое общество. и в нем есть только хозяева и рабы, в обществе нет места ни совести, ни справедливости ", - заявляет ведущий.

В итоге ведущий призывает крымчан избавиться от иллюзий, что Крым - элитный регион.

"Да, некоторые здесь живут, но большинство выживают", - заключил он.

С оккупированного Донбасса в Крым везут алкоголь и замороженные продукты. Также органическую химию, бумагу и картон, изделия из пластмассы, запчасти для авто, моющие средства, косметику. Наиболее популярная - водка из луганского завода "Луга-Нова" и донецкого "Олимпа". Имеет акцизные марки ДНР и ЛНР. Цена от 150 рублей - 65 грн.

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Дата
07
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