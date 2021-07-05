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понедельник, 05 июля 2021 13:24

Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
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В Николаеве отметили День Военно-морских сил ВСУ выставкой вооружения
Фото: ВМС ВС Украины
Посетителям показали около 20 единиц техники - самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", реактивную систему залпового огня "Град", бронетранспортер БТР-80, американский высокомобильный многоцелевой автомобиль "Humvee", санитарный автомобиль "Богдан"

В Николаеве военнослужащие отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского организовали выставку вооружения и техники по случаю Дня Военно-Морских Сил ВСУ. Мероприятие состоялось 4 июля.

На территории городского речного вокзала морские пехотинцы представили около 20 единиц техники - самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", реактивную систему залпового огня "Град", бронетранспортер БТР-80, американский высокомобильный многоцелевой автомобиль Humvee , санитарный автомобиль "Богдан" и другие, рассказали в пресс-службе ВМС.

Также посетителям показали стрелковое оружие, гранатометы, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Кроме того морские пехотинцы почтили память павших защитников Украины. Возложили цветы к мемориальному комплексу "Струны памяти".

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4 июля в Украине отметили День Военно-Морских Сил ВСУ. По этому случаю в Одессу прибыл президент Владимир Зеленский. Анонсировал новое вооружение. В частности, в 2022 году США планируют предоставить украинскому флоту патрульные катера Mark VI. А к концу 2023-го Украина получит собственный военный корвет, его строят в Турции. Также морская авиация пополнится турецкими беспилотниками Bayraktar.

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