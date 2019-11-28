МИД выдвинул протест против участия предателя в форуме ООН

На Форум по вопросам меньшинств при ООН прибыл крымский пропагандист. Фото: РБК

Представители крымских оккупантов прибыли на Форум по вопросам меньшинств при ООН.

В связи с этим Украина выразила ноту ООН, сообщает Постоянное представительство Украины в Женеве в Facebook.

Ноту прислали в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и в Управление по правовым вопросам штаб-квартиры ООН.

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"Украина предприняла ряд превентивных шагов для предупреждения секретариата и руководства форума о нелегитимности возможного участия в нем представителей оккупационной власти Крыма и их приспешников. В частности, постпредство Украины в Женеве заблаговременно направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", - говорится в заявлении.

На форум ООН по вопросам нацменьшин российская сторона привезла предателя и пропагандиста Руслана Бельбека. Об этом сообщил бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.