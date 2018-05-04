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пятница, 04 мая 2018 20:14

МИД вступилось за арестованных украинских рыбаков

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МИД вступилось за арестованных украинских рыбаков
МИД указало на нарушение Россией законов. Фото: РБК

Министерство иностранных дел Украины требует освободить захваченое российскими спецслужбами украинское рыболовецкое судно.

Ведомство расценивает арест как узурпацию. Заявление об этом разместили на сайте МИД.

"Украина заявляет категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна ЯМК 0041 и его экипажа вблизи Крымского побережья. Как четко подчеркивается в резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украина. Украина остается прибрежным государством по отношению к акваторий, прилегающих к Крыму, включая территориальное море, которое простирается на 12 морских миль от его побережья", - говорится в сообщении.

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Задержание Россией рыболовного судна является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить судно и его экипаж.

4 мая, в Черном море российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041". Рыбаков обвиняют в незаконной ловле камбалы в исключительной экономической зоне России.

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Дата
04
мая

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