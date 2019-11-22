Между оккупированным Крымом и Турцией восстановили паромное сообщение

Восстановлено паромное сообщение между оккупированным Крымом и Турцией. Фото: intermarium.com.ua

Паромное сообщение между Турцией и оккупированным Россией Крымом восстановлено. Паромы будут курсировать еженедельно между портами Керчь и Зонгулдака. Об этом сообщает Апостроф с ссылкой на российские СМИ.

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Согласно санкциям в отношении Крыма и РФ, в октябре 2017 Турция приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

За последний год оккупанты переселили в Крым около 100 тыс.человек.