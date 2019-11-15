Адмирал рассказал о деятельности оккупантов в Крыму

100 тыс. человек оккупанты переселили за год. Фото: DW

За последний год оккупанты переселили в Крым около 100 тыс.человек.

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил об этом на 3-й международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона, передает "5 канал".

28-30 батальонных тактических групп находятся в постоянной готовности нападения на Украину.

За 5 лет оккупации количество кораблей Черноморского флота РФ выросла с 34 до 49. В Черном море теперь пребывают 7 российских субмарин. Новые корабли оснащены ракетами морского базирования "Калибр". Всего оккупанты имеют 72 единицы запалов этих ракет. Программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 штук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны поставил Коломойского на место

С помощью противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. В Крыму базируются зенитные комплексы С-400. Они отслеживают воздушные цели на расстоянии до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

Воронченко сообщил, что сейчас Россия строит морскую систему обнаружения. Она состоит из стационарных автоматических подводных станций. Во время авиационных учений в Крыму задействуют одновременно до 100 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил, что Россия мешает свободе судоходства и развитию морской индустрии Украины на Черном и Азовском морях.