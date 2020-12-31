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четверг, 31 декабря 2020 15:28

Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму

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Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
Проблема обеспечения оккупированного Россией Крыма пресной водой в 2021 году еще больше усилится. Фото: "Крим.Реалии"

Проблема обеспечения оккупированного Россией Крыма пресной водой в 2021 году еще больше усилится.

У них есть варианты снижения напряженности ситуации. Первый и главный - это прекращение искусственного переселения в Крым россиян. Это увеличивает нагрузку на сети. Второй вариант - наведение порядка в системах водораспределения. Сейчас там теряются огромные водные ресурсы, около 50% воды. Об этом рассказал доктор юридических наук, екс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает "Обозреватель".

"На сегодня мы видим, что основные действия в Крыму по поиску воды сводятся к военным мероприятий. Силами собственного Министерства обороны, военных работников, то есть бесплатной рабочей силы, бурят скважины. Прямо скажем - методы Древнего Египта. На большее они не способны", - подчеркнул Бабин.

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Он отметил, что это может немного снять напряженность в оккупированном Севастополе и Симферополе. На остальной территории они не будут прилагать существенных усилий для водоснабжения.

По опреснению морской воды, о котором заявляли, оно увеличит себестоимость воды. К тому же, это высокая цена для всего человечества. Потому что в результате опреснения образуется рассол. Если его сбрасывать в море - будет экологическая катастрофа. Не спасут крымчан и искусственные осадки, по мнению эксперта. Во-первых, это химические соединения, которые распыляются. Второе - искусственные осадки могут приводить к селевым потокам в горах, изменению русел и подобных вещей.

Даже если зимой и весной будут обильные осадки, водохранилища в оккупированном Крыму не наполнятся в 2021 году. Об этом заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк.

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