Мессенджер начал блокировать пользователей за поездку в Крым

Мессенждер корпоративной связи Slack начал блокировать пользователей, которые посещали территории, попавшие под санкции США.

Сообщение о блокировке аккаунтов поступает тем, кто ездил в Кубу, Иран, Северную Корею и аннексированный Крым, пишет иностранное издание Mashable.

Аккаунты таких пользователей блокируют без предупреждения.

Первым на блокирование пожаловался житель Канады, аккаунт которого заблокировали из-за поездки в Иран, которую он не совершал.

Slack closed my account today!



I'm a PhD student in Canada with no teammates from Iran!



Is Slack shutting down accounts of those ethnically associated with Iran?!



And what's their source of info on my ethnicity?#slack #UsSanctions pic.twitter.com/mY8Ltczq8v