Мессенджер начал блокировать пользователей за поездку в Крым

Мессенждер корпоративной связи Slack начал блокировать пользователей, которые посещали территории, попавшие под санкции США.
Сообщение о блокировке аккаунтов поступает тем, кто ездил в Кубу, Иран, Северную Корею и аннексированный Крым, пишет иностранное издание Mashable.
Аккаунты таких пользователей блокируют без предупреждения.
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Первым на блокирование пожаловался житель Канады, аккаунт которого заблокировали из-за поездки в Иран, которую он не совершал.
Slack closed my account today!— Amir (@a_h_a) 19 декабря 2018 г.
I'm a PhD student in Canada with no teammates from Iran!
Is Slack shutting down accounts of those ethnically associated with Iran?!
And what's their source of info on my ethnicity?#slack #UsSanctions pic.twitter.com/mY8Ltczq8v
Страны-члены Евросоюза согласовали продление антироссийских санкций.
Они заявили, что информацию о продлении обнародуют в течение недели.
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