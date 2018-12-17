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понедельник, 17 декабря 2018 16:19

Евросоюз продолжит антироссийские санкции

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Евросоюз продолжит антироссийские санкции

Страны-члены Евросоюза согласовали продление антироссийских санкций.

Они заявили, что информацию о продлении обнародуют в течение недели, пишет Радио.Свобода.

Однако пакет санкций не дополнят из-за российской агрессии в Керченском проливе.

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О продлении санкций стало известно еще 13 декабря. Президент Европейского парламента Дональд Туск объясняет это решение постоянными нарушениями Минских соглашений.

Оккупант перебросил чеченских снайперов на Мариупольское направление.

Боевики продолжают минировать территории оружием, запрещенным международным правом, передает пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

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17
декабря

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